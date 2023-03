Voti contenuti quelli della Gazzetta dello Sport agli interisti dopo lo 0-0 di Oporto. Il migliore è Onana (8), miracoloso nell'unica parata di rilievo della sua serata: un balzo felino che evita ai nerazzurri i supplementari. Molto bene anche la difesa: 7,5 per Acerbi, 7 per Darmian, 6,5 per Bastoni e 6 per De Vrij e Skriniar entrati nel secondo tempo. Il migliore della mediana è Mkhitaryan (7), poi Calhanoglu (6,5) e le sufficienze per Barella, Brozovic, Dumfries, Dimarco e D'Ambrosio. Così così l'attacco: 6 per Dzeko e Lukaku, mentre l'unica insufficienza se la becca Lautaro (5,5).