Difesa bocciata in blocco dalla Gazzetta dello Sport. Nelle pagelle della rosea dopo il 3-2 di Udine, tra gli interisti il migliore è Frattesi, mentre il reparto arretrato non arriva alla sufficienza tra Sommer e centrali.

Sommer, Acerbi e Bastoni raccolgono uno striminzito 5,5, mentre il peggiore è Bisseck con 5 ("In marcatura sull’uomo ha ancora bisogno di tante lezioni private. Sbaglia pure alcune letture, tra cui l’uscita sul secondo gol. Un po’ svagato").

Come detto, su tutti Frattesi con 7,5: "Il gol è quasi l’ultima cosa: sappiamo che è capace di farli. Piace per come gestisce, per come rientra, per come distribuisce". Da 7 Darmian e Dimarco, invece sono sufficienti Calhanoglu e Mkhitaryan.

Bene l'attacco: 7 Lautaro ("Parte malissimo fallendo un gol semplice e prosegue con altri errori. La carambola del 2-1 lo sblocca mentalmente. Bello il bis") e 6,5 Thuram.

Tra i subentrati troviamo il 6 per Taremi, De Vrij e Carlos Augusto. Senza voto Correa e Zielinski. Bravo Inzaghi (7): "La squadra si è rialzata subito dopo i ceffoni del derby. Gara dominata, tante occasioni create. Ma deve pretendere più attenzione nelle aree".