L'Olanda si prepara a Euro 2024 e Denzel Dumfries e Stefan de Vrij sono pronti a dare il loro apporto. La selezione Oranje ha reso noti pochi minuti fa la lista dei convocati provvisori per l'appuntamento in Germania: regolarmente presenti i nomi dei due nerazzurri.

One month before our first game, here's our 𝐏𝐫𝐨𝐯𝐢𝐬𝐢𝐨𝐧𝐚𝐥 𝐒𝐪𝐮𝐚𝐝 for @EURO2024! 🇳🇱#NothingLikeOranje #CreateHistory pic.twitter.com/484HIAQVV2