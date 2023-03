Denzel Dumfries sposa in pieno il pensiero di Ronald Koeman dopo la vittoria per 3-0 dell'Olanda su Gibilterra: la squadra Orange poteva e doveva fare di più rispetto a quanto mostrato a Rotterdam nella seconda gara del girone B verso Euro 2024. "Sicuramente avremmo potuto gestire un po' meglio le occasioni che abbiamo avuto, ma non è mai facile quando l'avversario si difende basso negli ultimi 16 metri - le parole dell'interista in conferenza stampa -. Il risultato poteva essere un po' più ampio, comunque abbiamo conquistato una vittoria dopo una settimana difficile".