Non esistono più i presupposti di costruire il nuovo stadio a Milano per Inter e Milan. Ne è convinto Matteo Salvini, vicepremier e ministro delle Infrastrutture e della Mobilità Sostenibili, che ha espresso il suo punto di vista inequivocabile su Twitter commentando l'ennesimo rallentamento dopo che il Comune avrebbe deciso di far slittare il via libera definitivo al progetto in attesa del vincolo sul Meazza, annunciato da Vittorio Sgarbi, sottosegretario alla Cultura: "Già troppi anni persi, Milan e Inter non possono più perdere tempo. Si costruisca uno stadio nuovo, bello, moderno e sicuro a Sesto San Giovanni. Basta con ritardi e soldi sprecati".