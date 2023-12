Primo tempo tempo equilibrato al Maradona di Napoli dove campioni d'Italia e vice campioni d'Europa si affrontano per la prima volta dopo quel funesto Napoli-Inter finito in dieci uomini dalla squadra di Inzaghi e dove, entrambe le compagini partono immediatamente forte. Voglia di rivalsa e fame di punti fanno di questo posticipo della domenica un match caratterizzato da ritmi alti, accelerazioni e incusioni verso le porte avversarie con fisicità e verve agonistica dalla dose maggiore rispetto ad attenzione e raffinatezza tattica.

Match che si sblocca poco prima del quarto d'ora con Marcus Thuram che trova il quinto gol stagionale ma che, per qualche millimetro di spalla oltre la linea difensiva, è costretto a subire il no di Massa e del VAR che riportano il tabellino sullo 0-0. Gol annullato e primo cambio forzato immediatamente dopo per l'Inter, costretta a sostituire Stefan De Vrij a causa di un risentimento muscolare all'adduttore della gamba sinistra. Una mossa forzata che toglie per qualche minuto sicurezze alla squadra di Simone Inzaghi, per qualche giro d'orologio in balia dell'avversario, ora più aggressivo, alto e ferocemente pericoloso.

Non tarda ad arrivare però la reazione dei nerazzurri, per tutti i quarantacinque minuti meno aggressivi e fisicamente sovrastanti rispetto ai padroni di casa, ma sempre più in crescendo, mai domi e solo raramente disattenti. Gara che vede dunque protagonista un po' l'una, un po' l'altra compagine, a fasi alterne: da un lato le progressioni di un irruente Napoli, dall'altro le incursioni di un'invitta Inter, entrambe dichiaratamente vogliose di portare a casa i tre punti, ma troppo chiuse e ostiche per concedere spazi e possibilità di raziocinio all'avversaria... Tutto fino a al 44esimo, quando a prendersi tempo e spazio di forza e senza possibilità di replica, è Hakan Calhanoglu. Conclusione dalla distanza con freddezza che gela Meret e l'intero Maradona: 1-0 Inter e palla al centro.

