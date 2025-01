Massimo Moratti, ex presidente dell'Inter, è intervenuto ai microfoni di Kiss Kiss Napoli parlando della lotta per lo Scudetto: “Il cammino del Napoli sinora? Non so se me lo aspettassi però Conte è bravo e pensavo che comunque qualcosa di importante lo facesse ma sinceramente al momento il suo Napoli è uno schiacciasassi. Sarebbe interessante una lotta a due tra Inter e Napoli, un duello accattivante. Immagino sia così fino al termine della stagione perché la Juve ed il Milan dimostrano di non riuscire a recuperare e hanno problemi vari. Certamente la differenza legata al numero d’impegni tra le due squadre sarà un fattore determinante da qui al termine della stagione".

Moratti esprime poi il suo punto di vista sul calcio attuale: "Se c’è un problema sono le troppe partite, troppi tornei a cui partecipare. Soprattutto con la nuova Champions League, che a me non piace e non è affascinante, non sai mai se sei dentro o fuori. Ha perso fascino. Diventa interessante solo negli ultimi mesi. Napoli-Juventus? Non sarà facile per me (ride ndr) anche perchè sicuramente provo delle simpatie solo per una delle due… Un mio ritorno nel calcio? Ci torno solo seguendo la TV e nulla di più”.

