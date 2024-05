"Non do voti. Abbiamo fatto sicuramente un campionato migliore dell'anno scorso, ma un'Europa peggiore dell'anno scorso". Lo ha detto Stefano Pioli, chiamato a tracciare un bilancio della stagione del Milan, molto probabilmente la sua ultima da allenatore rossonero.

Il secondo posto in campionato, a distanza chilometrica dall'Inter, non è solo nei punti: "Se è possibile che con quasi 100 gol in stagione non si possa vincere qualcosa?"C'è chi ne ha fatti più di noi, ma anche e soprattutto chi ne ha presi meno di noi", ha aggiunto Pioli. Che, infine, ha ricordato lo scudetto conquistato nel 2022: "Lo abbiamo vinto tutti hanno fatto il massimo. Dovrei dire tante cose, fare tanti elogi su quell'anno... Abbiamo fatto qualcosa di eccezionale, in cui tutti si sono espressi al massimo, alcuni anche al di sopra delle loro potenzialità. Si era creata una magia tra di noi, con l'ambiente, con i tifosi, poi siamo stati premiati da un grande successo. Giroud è stato fondamentale nella crescita della squadra. A lui, a Kjaer e a Zlatan sono legato nel modo più assoluto".