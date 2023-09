L'Inter perde Marko Arnautovic. Lungo stop per l'attaccante austriaco, uscito per infortunio ieri nel finale della sfida contro l'Empoli. La dirigenza nerazzurra tornerà sul mercato? Inzaghi studia intanto alternative tattiche al 3-5-2. E il baby Sarr verrà aggregato in prima squadra. Di seguito il video (clicca qui per vedere da app). ABBONATI al canale e PARTECIPA IN DIRETTA alle nostre trasmissioni (CLICCA QUI).