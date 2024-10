Parte con un pronostico sul vincitore del Pallone d'Oro 2024 l'intervista con Sky Sport di Lothar Matthäus, leggenda dell'Inter e del calcio tedesco: "Lautaro lo metto nella top 10, ma il mio favorito è Rodri, è stato il miglior giocatore dell'Europeo e ha vinto la Premier con il Manchester City - le parole dell'ex centrocampista -. Nelle sue squadre è lui che organizza il gioco. Lautaro ha conquistato lo scudetto con l'Inter, ma non ha fatto lo stesso con la sua Nazionale: non è stato altrettanto dominante".

Il discorso, in seguito, si è spostato su Inter-Juve di domenica sera, una sfida che Matthaus inquadra così: "E' il derby d'Italia, sono i due club con il maggior numero di tifosi. La Juventus in questa stagione sta giocando bene, in particolare la difesa sta funzionando ottimamente. Sono contento che sia Inter che Juve si stiano esprimendo bene, hanno fatto buoni risultati. Secondo me saranno loro due a contendersi il titolo. So che in questo momento ci sono altre 4-5 squadre nelle prime posizioni ma la stagione è lunga. E quando guardi la rosa delle squadre, quelle di Juventus e Inter sono le più complete. Domenica sarà come sempre una gara equilibrata, ma io spero che sia l'Inter a fare i tre punti".

