Intervenuto ai microfoni di Sportmediaset nel corso della Bilboa Bobo Summer Cup di Padel 2025, l’ex difensore Marco Materazzi parla così della lotta Scudetto in Serie A: “L’Inter è sempre una squadra forte, che è da tanti anni a certi livelli. Ma come dico sempre la favorita è sempre chi vince lo Scudetto, in questo caso il Napoli. Ci sarà una bella lotta perché secondo me la Juve è un’ottima squadra, il Milan tornerà a essere forte. Ci sarà qualche sorpresa, ma secondo me le prime quattro si daranno battaglia”.

Un commento anche su Giovanni Leoni: “Lo vogliono in tanti, per questo dico che spero che lo prenda l’ultimo allenatore che lo ha allenato”, ha detto con riferimento alla possibilità che possa essere allenato di nuovo da Cristian Chivu, ora sulla panchina dell’Inter.