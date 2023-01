Prima di rientrare a Milano, Lautaro Martinez si intrattiene pochi minuti con Sky per rilasciare alcune dichiarazioni a commento della partita pareggiata dall'Inter contro il Monza, che ha lasciato tanta delusione nel gruppo nerazzurro: "L'episodio arbitrale? Ha pesato tanto, quel dettaglio sposta la partita. Come ha detto il mister e come pensiamo noi, dopo 5 anni di VAR, se si commettono ancora questi errori, le cose non sono chiare. Non sono a favore del VAR, non lo sono mai stato. Ma ci siamo adeguati. Però se si usa bisogna farlo bene altrimenti rovina tutto, oggi ha fatto male a noi".