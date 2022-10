Beppe Marotta, presente al Gran Galà del Calcio, si è concesso anche ai microfoni di DAZN. "Non dobbiamo accontentarci di qualche vittoria delle ultime settimane, dobbiamo mettere da parte il periodo buio, un handicap invisibile che non conoscevamo che ci ha portato in una situazione di difficoltà - le sue parole -. La squadra si è confrontata nello spogliatoio, la professionalità e la capacità dell'allenatore hanno ricompattato il tutto e hanno riportato la squadra vista l'anno scorso."