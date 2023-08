La scelta dell'Inter di puntare su Marko Arnautovic non convince fino in fondo Massimo Marianella, storico telecronista di Sky Sport: "E' un ottimo attaccante, ma mi lascia perplesso dal punto di vista caratteriale - il suo punto di vista -. Non va a Milano per fare il titolare, penso sarà l'alternativa di Lautaro, che è uno dei migliori del mondo".