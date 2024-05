Non solo Bento. Nella chiacchierata di Maicon su Youtube per il canale brasiliano Forzainterbrasil (LEGGI QUI), l'ex esterno dell'Inter è tornato a parlare anche del suo rapporto con José Mourinho, soffermandosi particolarmente sull'addio di Madrid tra lo Special One e i nerazzurri ma non solo. Singolare il retroscena di mercato che il quarantaduenne svela.

"Quando finì la Champions League arrivò una proposta - racconta il brasiliano -. Era una grande offerta del Real Madrid, che voleva portarmi lì assieme a Mourinho. Lui aveva firmato già il contratto con i Blancos a gennaio, e io sarei potuto andare con lui, ma dopo la finale anche per questioni burocratiche che avvengono nel calcio il trasferimento non si è realizzato. Io però non rimpiango nulla. Ero in un club grandioso, club che ringrazierò per sempre nella mia vita. Dico sempre grazie all'Inter per quello che ha fatto per me e di sicuro non mi sono pentito per non essere andato al Real Madrid. Ero già in un grande club".

