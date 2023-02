Dopo il triplice fischio di Srdjan Jovanovic , il match winner Romelu Lukaku ha commentato a caldo, dal prato di San Siro, l'esito di questo match contro il Porto ai microfoni di Prime Video : "In quel tiro c'era tutto, la soddisfazione per aver vinto la partita. Volevamo vincere, potevamo segnare il secondo gol ma non ci siamo riusciti. L'importante era vincere.

Liberazione? La cosa importante era vincere. Ho passato dei mesi complicati, sono contento di essere a disposizione della squadra per raggiungere gli obiettivi. Io non sono individualista, penso a fare le cose migliori possibili per l'Inter, sono contento per la vittoria e andiamo avanti così. Sono contento dell'assist di Nicolò Barella, sempre detto che il primo giocatore con cui andare in guerra è lui".