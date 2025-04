È tornato prepotentemente in auge il nome di Jonathan David in orbita Inter. Il giocatore canadese in uscita dal Lille è stato al centro di nuovi sondaggi da parte degli uomini di mercato nerazzurri, pronti a mettere sul piatto una bella somma per coprire l'operazione e portare il talentuoso attaccante a Milano. David che però non sembra troppo distratto dalle voci di mercato che lo riguardano, o almeno così assicura il suo allenatore Bruno Genesio. Il tecnico dei Dogues, alla vigilia del match di campionato contro il Tolosa, ha replicato alle critiche che hanno colpito David esponendo qualche numero: "Guardando le statistiche, i gol segnati, vediamo che Jona è nettamente avanti su Hakon Haraldsson ed Edon Zhegrova. Abbiamo bisogno di un Jonathan pieno di fiducia".

Genesio ha poi garantito: "Al momento sento parlare molto di Jonathan, che si tratti del suo fisico, del suo stato mentale, perché il suo contratto è scaduto... Ma quando si guardano attentamente le sue partite, non c'è alcun segnale che suggerisca che sia meno in forma fisicamente o che sia più o meno preoccupato di prima. Quello che fa, è sicuramente uno dei pochi centravanti in Francia a farlo: sia nel pressing, sia nel riposizionamento, sia negli sforzi difensivi. Questi non sono i segnali di un giocatore stanco, oppure di un giocatore che non si sente più coinvolto nel progetto del Lille perché il suo contratto è scaduto. No, è semplicemente che ci sono periodi in cui siamo migliori degli altri, e anche perché c'è una certa dipendenza dalla squadra".

