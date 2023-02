Tra i tanti giocatori che il Torino potrebbe acquistare a titolo definitivo in estate c'è anche Valentino Lazaro, arrivato sotto la Mole con la formula del prestito con diritto di riscatto ed ora bloccato ai box da un infortunio. I granata pensano già ai vari riscatti, tra cui quello dell'austriaco? A rispondere alla domanda ci pensa il ds Davide Vagnati: "Ora è prematuro, sarà verso fine stagione - dice in conferenza stampa -. Sui rinnovi, stiamo parlando con chi pensiamo sia giusto, ma non dobbiamo forzare: chi vuole restare deve essere disponibile, chi ha un tentennamento va bene così perché ci sono tanti giocatori nel mondo. Non ho timori per chi è in scadenza, noi parliamo con chi ci interessa e se non andasse bene ne prenderemo altri".