È Lautaro Martinez, capitano dell'Inter, il giocatore nerazzurro che siede al fianco di mister Inzaghi alla vigilia dell'esordio in Champions League dei nerazzurri contro la Real Sociedad. FcnterNews.it vi riporta la diretta testuale delle parole del Toro in conferenza stampa.

Ti trovi bene a giocare in Spagna?

"Sì, l'ultima partita è stata quella di Barcellona e mi sento bene con la mia squadra. A prescindere dall'avversario cerchiamo di fare il nostro lavoro giocando un buon calcio. Sono contento dell'inizio di stagione e domani vogliamo essere pronti per quello che ci aspetta".

Quanto può matutare ancora Thuram? Ti ha fatto dimenticare Dzeko e Lukaku?

"È un ragazzo giovane, è in un calcio nuovo e si fa aiutare. Ci sta dando e ci darà una grande mano perché ha tanta qualità e forza. Sono contento che posso giocare con lui".

La squadra è in grado di rifare quanto fatto l'anno scorso?

"Siamo una squadra giovane, sono contento del lavoro che stiamo facendo. Non posso dirti quello che succederà, ma lavoreremo per raggiungere il massimo. Questo lo posso assicurare".

Che partita ti aspetti domani?

"La Real Sociedad è un avversario interessante, con giocatori di grande livello. Dovremo fare bene stando attenti alla loro aggressività. Servirà lavorare bene sull'uscita del pallone e sugli spazi".

Ha iniziato una grande stagione da capitano dell'Inter. Che momento stai attraverando?

"Il rapporto con la squadra è sempre lo stesso, ho cercato sin dal primo giorno di dare una mano all'Inter e ai compagni, sia giovani che esperti. La fascia mi rende contento, è un motivo di orgoglio e di soddisfazione. Sono contento di averla".

Quanto vuoi essere un leader per il futuro?

"Non si sa mai a questo mondo, ma oggi ti posso dire che sono felicissimo di essere all'Inter, di indossare la fascia e di difendere questi colori e questi tifosi. Penso al momento e sono contento di essere all'Inter. Questo è sempre stato il mio pensiero".

