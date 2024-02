"Più forte Lautaro o Vlahovic? Ah, partiamo subito forte... Beh, per quello che ha fatto e sta facendo dico che Lautaro è superiore". Parola di Roberto Boninsegna, invitato da La Gazzetta dello Sport ad inquadrare la sfida tra i due bomber a pochi giorni da Inter-Juventus. E spiega così il suo punto di vista sul Toro: "Mi sembra più completo. Sa muoversi da seconda punta, che è il suo ruolo naturale, perlomeno a mio avviso, ma è anche un'ottima prima punta. Vlahovic, che è cresciuto parecchio nell'ultimo periodo ed è pure più giovane di Lautaro, ha bisogno di compiere ancora un salto in avanti. Gran bel centravanti, comunque".



Che cosa le piace di Lautaro?

"Il fatto che sa giocare d'anticipo, che conosce dove arriverà il pallone e va esattamente in quel punto, in quello spazio. Non è preveggenza, è intelligenza calcistica. Fateci caso: lui è sempre nel posto giusto al momento giusto. E poi, davanti alla porta, è micidiale. Difficile che sbagli".

In definitiva, quindi, lei sceglie Lautaro e mette in panchina Vlahovic?

"No, se io potessi li farei giocare assieme. È chiaro che non è possibile, essendoci Inter-Juve, mai i due, secondo me, possono tranquillamente convivere. Vlahovic punta centrale e Lautaro a girarci attorno. Che bell'attacco!".

