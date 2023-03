Sette vittorie di fila non sono un caso: vi state prendendo una rivincita?

"Forse qualche ragazzo nuovo può aver sofferto qualche parola di troppo ma è bene capire subito che Firenze è una piazza esigente. Le critiche devono essere vissute come motivo d’orgoglio".



Verona è stata la gara della svolta?

"Sì, ma per il risultato. Anche nelle gare precedenti avevamo creato i presupposti per vincere, benché non arrivassero i successi".



Sabato torna a San Siro: quella con l’Inter per lei resta una gara più speciale di altre?

"Non può non esserlo. Specie in quello stadio là, dove sono cresciuto da tifoso e da giocatore. Poi in campo non ci penserò: sarà mio compito far vincere la Fiorentina".



Ha vissuto male il suo mancato riscatto dell’Inter nel 2020?

"Non ho rimpianti. Dovevo essere acquistato ma a causa del Covid furono bloccati i conti in Cina di Zhang e il club decise di prendere a zero Kolarov e Darmian. Sono tornato a Firenze con ancora più fame".



Quella che vi è mancata nel ko per 4-3 dell’andata?

"No, era solo una Fiorentina diversa. Impulsiva e focosa. Prendere quattro gol in casa non esiste. Adesso siamo maturi anche se sappiamo che quella di sabato sarà una gara complicata".

