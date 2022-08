A punteggio pieno dopo due partite conquistati contro avversari non irresistibili, l'Inter si gode comunque il primato momentaneo in classifica aspettando impegni più probanti, come quello fissato in agenda venerdì sera con la Lazio. Intanto, i nerazzurri hanno fatto il loro dovere avanzando la loro candidatura seria per la vittoria del campionato, come sottolineato da Antonio Cassano sul suo profilo Instagram: "L'Inter mi è piaciuta, però ha avuto pochi problemi perché lo Spezia era molto timoroso a San Siro - il punto di vista di FantAntonio -. Lautaro Martinez continua a fare molto bene. L’Inter sa quello che deve fare, come giocare e come muoversi: è forte ed è una candidata per lo scudetto insieme a Milan e Juventus. Ha anche delle alternative come Joaquin Correa ed Edin Dzeko che non tutti possono permettersi. La ritroveremo a maggio a giocarsi tutto".