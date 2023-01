Dopo la bufera scatenata dal suo arbitraggio di Monza-Inter, l'arbitro Juan Luca Sacchi è stato protagonista di un incontro pubblico per il 'Progetto sport' dell’Ite Gentili di Macerata, sua città.

Nell’aula magna dell’istituto, insieme al dirigente scolastico Alessandra Gattari ed il professore di Diritto Mario Morbiducci, Sacchi ha parlato di “regole di correttezza e giustizia sportiva” introducendo il corso universitario di “Consulente giuridico dello Sport” attivato all’interno dell’offerta formativa del dipartimento di Giurisprudenza, invitando i ragazzi a riflettere sul significato di passione, spinta motivazionale necessaria per ottenere i propri obiettivi, condizione fondamentale per andare verso il successo che non è frutto del solo talento, ma di tanto duro lavoro, anche sui libri, consapevoli della possibilità di cadere ma forti nella volontà di rialzarsi. Evidente il riferimento alla serata nera vissuta all'U-Power Stadium.