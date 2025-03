La positiva annata con l'Inter regala un premio a Yann Bisseck, convocato dalla Germania per il doppio impegno contro l'Italia valido per i quarti di finale di Nations League (appuntamento il 20 marzo a San Siro e 23 marzo al Westfalenstadion). Una prima chiamata nella Mannschaft festeggiata dal gigante tedesco anche sui social: "Incredibilmente orgoglioso di essere stato convocato per la prima volta dalla Germania e di indossare di nuovo l'aquila sul mio petto!", la soddisfazione nel post pubblicato su Instagram.

