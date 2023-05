Lautaro Martinez, miglior giocatore del derby di ritorno col suo gol decisivo, è il primo giocatore dell'Inter chiamato a commentare l'esito di questo derby di ritorno ai microfoni di Sky Sport: "Credo che ci sia tanta storia in questa partita. Me lo sentivo, l'ho detto ai ragazzi nello spogliatoio. Abbiamo fatto un ottimo lavoro in tutte e due le partite. La chiave è stata il gruppo, ho vissuto un'esperienza simile al Mondiale: se riesci a trasmettere di essere un buon gruppo, arrivi a vivere queste partite importantissime. Ogni volta che entro in campo cerco di dare il massimo e dare una mano ai compagni, dopo i Mondiali vinti sapevamo di avere quest'opportunità di arrivare in finale Champions".

Si dice che le finali non si giocano, ma si vincono.

"Sarà così, bisogna giocare come l'ultima partita. Dobbiamo lasciare tutto per arrivare il più in alto possibile".