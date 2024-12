L'Inter si lascia alle spalle il tennistico 6-0 esterno sul campo della Lazio e si tuffa sulla Coppa Italia, dove ci sono in palio i quarti di finale. Inter-Udinese, gara valida per gli ottavi di Coppa Italia, andrà in scena giovedì 19 dicembre 2024 alle ore 21 a San Siro e verrà trasmessa in diretta su Italia 1. Su Infinity la possibilità di seguirla attraverso l'app dedicata o su mediasetplay.mediaset.it/.

