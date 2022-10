L'Inter non commenta quanto accaduto ieri sera negli spogliatoi del Franchi di Firenze dopo la gara vinta contro la Fiorentina (RILEGGI QUI). Interpellato dall'ANSA, il club nerazzurro ha comunicato di non voler fare alcun commento né rispondere ai viola. La squadra di Inzaghi è concentrata per la sfida di mercoledì in Champions League contro il Viktoria Plzen, match point per la qualificazione agli ottavi di finale con un turno di anticipo.