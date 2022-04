Questa sera la Roma si gioca un primo pezzo di finale di Conference League, ma José Mourinho non sente la pressione. Il tecnico giallorosso, protagonista in passato anche della Champions League con l'Inter, non nasconde il suo stato d'animo nella'intervista concessa a DAZN prima della semifinale d'andata contro il Leicester: "Alle semifinali si arriva a fine stagione, sono la conseguenza del lavoro fatto prima. Sono partite che si decidono per piccoli dettagli, per la concentrazione e per la pressione. Io non sento la pressione - ammette lo Special One -, per me dopo vent'anni è tutto un déjà-vu. Però per giocatori che non hanno avuto possibilità di giocare a questi livelli posso capire che ci sia un po' di pressione. Cercheremo di fare tutto con naturalezza, pensando che siamo vicini".