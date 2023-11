Vittoria di misura per la Juventus che si è imposta per 1-0 sul campo della Fiorentina tenendo il passo dell'Inter in classifica. I bianconeri sono ora al secondo posto, sempre a -2 dai nerazzurri ma con un margine importante sul Milan. Il tecnico bianconero Massimiliano Allegri a fine gara analizza così la sfida ai microfoni di DAZN: "Sono soddisfatto di questi tre punti e di come i ragazzi hanno giocato, è sempre difficile giocare contro la Fiorentina. Abbiamo fatto una bella azione in occasione del gol, nel secondo tempo il nostro portiere non ha fatto nemmeno una parata".

Sulla lotta Scudetto, Allegri non esce allo scoperto: "Bisogna sempre guardare in avanti, non va frainteso con lo Scudetto. Penso che Inter, Milan e Napoli siano più attrezzate di noi, perché sono avanti nella costruzione della squadra. Noi siamo ripartiti con tanti giovani, con il giusto spirito, ma abbiamo fatto gare diverse: tecnica col Verona, diversa oggi. Le partite si vincono anche in sofferenza, con un'ottima fase difensiva. Nel secondo tempo se Kostic si fosse abbassato sulla linea di Rugani, che era col piede opposto, gli dava una mano in costruzione. Dobbiamo lavorare per concretizzare le situazioni di 2 contro 2 in campo aperto, come successo nella ripresa".

Due battute su Juventus-Inter, che si giocherà dopo la sosta: "Intanto abbiamo il Cagliari, la gara con l'Inter non significa nulla, il campionato è lungo. Abbiamo un gruppo straordinario, e dobbiamo continuare a lavorare. Inter, Milan e Napoli sono costruite da anni per vincere gli Scudetti, bisogna avere rispetto. Ora dobbiamo affrontare il Cagliari che mister Ranieri ha rimesso a posto, poi ci sarà la sosta. La gara con l'Inter vale il fascino della gara, che è sempre bella da giocare".