Tutte confermate le indiscrezioni della vigilia per la formazione che Luciano Spalletti manderà in campo questa sera nella sfida dell'Olimpico tra Italia e Macedonia del Nord. Sarà Federico Gatti a prendere il posto di Alessandro Bastoni in una difesa per il resto completamente a trazione Inter con Matteo Darmian, Francesco Acerbi e Federico Dimarco. Nicolò Barella imprescindibile a centrocampo con Jorginho e Giacomo Bonaventura al suo fianco, davanti il tridente Domenico Berardi-Giacomo Raspadori-Federico Chiesa.

Questa la formazione (4-3-3): Donnarumma; Darmian, Gatti, Acerbi, Dimarco; Barella, Jorginho, Bonaventura; Berardi, Raspadori, Chiesa.

