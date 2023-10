Simone Inzaghi ha analizzato nel pre-gara di Inter-Bologna le sue scelte di formazione: "Ho optato per questa squadra perché i ragazzi stanno lavorando bene, ho dato continuità inizialmente ma al di là delle scelte iniziali sono importantissime quelle a partita in corso. Ci saranno diversi momenti nella gara, noi vogliamo approcciarla bene perché è importante, ci saranno momento in cui avremo più possesso noi e in altri il Bologna perché gli piace anche gestire palla", ha detto l'allenatore ai microfoni di DAZN.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!