Nella vigilia di Inter-Benfica ha parlato a Inter Tv il tecnico nerazzurro Simone Inzaghi: "Non so cosa farà il Benfica, posso dire che sarà il secondo tempo di una partita importantissima e molto difficile. Dovremo giocarla senza pensare a gestire il doppio vantaggio che ci avvantaggia inizialmente. Il centrocampo è importante, sarà importante anche il possesso: dovremo essere bravi nel gestire la palla, poi ci vanno organizzazione e intensità alla gara, cercando di coprire ogni centimetro del campo: loro sono bravi in questo".