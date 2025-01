La trattativa tra Inter e Newell’s Old Boys per l'arrivo a Milano di Tomas Perez è in fase avanzata, stando a quanto riporta Gianlucadimarizo.om. L'affare dovrebbe concretizzarsi sulla base di un accordo da 7 milioni di euro, inclusi bonus, anche se restano alcuni dettagli da definire. Novità in tal senso sono attese dopo la partita di stasera, con il presidente degli argentini Ignacio Astore già da ieri a Milano per concludere la trattativa. Che non includerà, almeno da quanto trapela al momento, l'acquisto di Mateo Silvetti, ala classe 2006 della Lepra.

