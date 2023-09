L’Inter recita anche in questa calda serata di San Siro il solito copione: bella, travolgente a tratti, ma che alla conta tra occasioni e gol segnati denuncia ancora un credito. I nerazzurri chiudono il primo tempo di questa sfida contro la Fiorentina avanti per 1-0 grazie al gol di Marcus Thuram, bravo a ribadire di testa uno splendido cross di Federico Dimarco. Proprio Thuram è l’anima combattiva dell’attacco nerazzurro, supportato da un Lautaro Martinez che dipinge gioco ad ampi tratti, ma il francese non riesce a trovare la via del gol nonostante un altro paio di ottime occasioni. Fiorentina che oltre ad un colpo dalla distanza di Giacomo Bonaventura ha offerto ben poco, mettendola parecchio sul piano fisico e nervoso.

