Il 2-0 contro l'Empoli ha permesso all'Inter di mantenere la porta inviolata per la 19esima volta nelle 30 partite giocate in campionato. I nerazzurri hanno così eguagliato il proprio record di clean sheet collezionati a questo punto del torneo (19 dopo 30 incontri anche nella stagione1988/89), ma allo stesso tempo continuano a consolidare il primato anche sul panorama europeo: l'Inter è la squadra con il maggior numero di clean sheet, più di Real Madrid, Athletic Bilbao e Torino, fermi a 15.

La classifica di WhoScored.com sulle squadre con il maggior numero di clean sheet nei Top 5 campionati europei in questa stagione:

◉ 19 - Inter

◎ 15 - Real Madrid

◎ 15 - Athletic Bilbao

◎ 15 - Torino

◎ 14 - Lille

◎ 14 - Nizza

Most clean sheets in Europe's top five leagues this season:



◉ 19 - Inter

◎ 15 - Real Madrid

◎ 15 - Athletic Club

◎ 15 - Torino

◎ 14 - Lille

◎ 14 - Nice



Inter need 3 from their 8 remaining matches to set a new Serie A record. pic.twitter.com/UAbtKxTdmx