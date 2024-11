Nel corso del suo intervento durante l'evento 'Italia Direzione Nord', il Ministro dello sport Andrea Abodi è tornato anche sui fatti di cronaca che hanno coinvolto le curve di Inter e Milan: "Milano in queste settimane è stata teatro di cose che con lo sport non hanno nulla a che vedere. Mi piacerebbe sentire qualche posizione chiara da parte del sistema calcistico su fatti che non hanno nulla a che vedere con il calcio e che in qualche maniera si incrociano con la vita del calcio, sperando che rimangano fuori dallo stadio. Ma non possiamo certamente negare che c'è un tema da affrontare e da risolvere, perché il calcio possa rimanere uno sport e gli stadi luogo di accoglienza, di tifo, passione, ma non violenza e sopraffazione".