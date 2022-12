Ospite d’onore all’evento di lancio della piattaforma di criptovalute Starcks, Ciro Immobile , attaccante della Lazio, ha rilasciato una lunga intervista in diretta su Sportitalia durante la quale ha anche parlato del rapporto che tuttora intercorre tra lui e S imone Inzaghi, ex tecnico biancoceleste oggi all'Inter: "Inzaghi è molto diverso da Maurizio Sarri. Abbiamo un rapporto importante che va oltre quello tra calciatore e allenatore. È stata una persona importante e ancora oggi ci sentiamo".

Immobile si è anche soffermato sulla lotta per lo Scudetto: "In questo momento il Napoli ha un grande vantaggio in fatto di punti, col fatto del Mondiale ora non ti so dire perché è nuovo per noi ma se riesce a mantenere quel ritmo farà grandi cose. È un campionato atipico, stiamo lottando con grandi squadre che ci danno filo da torcere".