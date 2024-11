Il presidente del Lille, Olivier Letang, è tornato a parlare ai microfoni di RMC After Foot del futuro di Jonathan David.

“Siamo molto felici di averlo con noi - le sue parole-. Questa estate gli restava un anno di contratto, ma non avevamo alcuna pressione per venderlo, anche perché non sono arrivate offerte adeguate. Gli abbiamo già proposto un rinnovo e ora tocca a lui. A gennaio comunque David non partirà. Jonathan ama il club e questa è casa sua”