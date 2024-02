Rafael Leao come Alvaro Recoba, ovvero quei giocatori imprevedibili che ti fanno imprecare e pochi secondi dopo ti riempiono gli occhi con giocate stupende. Il parallelo lo ha fatto Christian Vieri, parlando durante la Bobo TV del rendimento non sempre continuo del portoghese: "I giocatori di fantasia fanno impazzire i tifosi, io ne avevo uno in squadra: Recoba, il più forte - le parole dell'ex bomber dell'Inter -. La gente perdeva la testa per lui: prima gli dicevano 'vai via, non ti vogliamo', poi segnava e urlavano 'sei il più forte, ti amiamo'. Leao è così, l'ho notato durante le partite che ho visto dal Milan".

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!