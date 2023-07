Continuano ad arrivare aggiornamenti sul testa a testa tutto argentino per Facundo Colidio. Secondo quanto riportato da Goston Edul, giornalista di TyC Sports, il Boca Juniors è in una trattativa avanzata con l'Inter e aspetta una risposta dall'attaccante, che non ha ancora accettato di tornare a Buonos Aires. Dall'altra parte, invece, il River Plate è in colloqui avanzati con Berman, un rappresentante del classe 2000, ma non ha ancora fatto un'offerta al club nerazzurro. "I due avanzano in modi diversi: Boca con il club e River con il giocatore", sintetizza il collega argentino su Twitter.

Sobre Facundo Colidio:

• Boca avanzó con Inter de Milán. Espera respuesta de Facundo Colidio -todavía no aceptó ir a Boca-.

• River avanzó con Berman -representante de Colidio- y todavía no le ofertó a Inter de Milán.

Los dos avanzaron de diferentes maneras: Boca con el club y… — Gastón Edul (@gastonedul) July 6, 2023

