Suning non ha intenzione di cedere l'Inter. Secondo quanto riportato da Tuttosport, "al momento, a meno che non si presenti qualche emiro - il valore del club è salito a 1,2-1,3 milioni -, l’eventualità non è presa in considerazione".

Questo nonostante lInter bruci 200 milioni l'anno, motivo per cui è stato necessario far intervenire Oaktree con il famoso finanziamento da 275 milioni di euro, da rimborsare entro il 2024 con interessi al 12%. In caso contrario saranno gli statunitensi a prendersi il club. Nessuna apertura, per ora, al progetto InterSpac basato sull'azionariato popolare ed è difficile che l'orientamento cambi.