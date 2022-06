Il nodo Sanchez sta per arrivare al pettine. La situazione del cileno, come spiega Tuttosport, è ancora da sistemare e ad oggi non si vedono soluzioni a lui così gradite all'orizzonte. Spera nel Barcellona, che non si è mosso, mentre il Siviglia ha smentito l'interesse. "Marotta non vorrebbe però aspettare, tanto che nei programmi del navigato dirigente c’è l’intenzione di chiudere la questione il prima possibile - si legge -. In pratica i nerazzurri, pur consci del fatto che comunque dovranno colmare la differenza retributiva del nuovo e futuro ingaggio dell’atleta con un incentivo all’esodo (probabilmente simile a quanto verrà elargito al compagno di nazionale), sperano, seppur non sia semplice, di salutare l’amico Alexis prima che abbia trovato una nuova sistemazione. Difficile, ma non impossibile".