Tra i nomi che stanno circolando per l'attacco di Milan e Inter c'è anche quello di Mateo Retegui, attaccante del Tigre scelto da Mancini per rivitalizzare l'attacco della nazionale. Secondo Tuttosport, infatti, le due milanesi hanno messo gli "occhi anche sui nove d'area come Retegui - più Milan che Inter -, o il "vecchio" pallino Scamacca (più i nerazzurri). Ai dirigenti rossoneri piace molto anche Balogun del Reims, ma di proprietà dell'Arsenal e già carissimo".