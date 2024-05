Tra i nomi che stanno circolando per la presidenza dell'Inter, oggi Tuttosport propone quelli di Katherine Ralph o Alejandro Cano, due tra i manager che stanno lavorando al dossier del club in questi giorni per conto di Oaktree. In particolare Ralph potrebbe essere una soluzione a tempo, ma dall'altra parte i vertici della quercia stanno valutando quanto possa essere opportuno utilizzare uno dei due dirigenti con un ruolo così importante, considerando la loro centralità anche su altri investimenti del fondo.

Non è stata scartata l'ipotesi Carlo Marchetti, emersa nei giorni scorsi e nel CdA interista da maggio 2021. Tuttosport lo descrive come una persona molto influente nell'attività di controllo del creditore di Zhang. Oaktree avrebbe visto bene anche Marotta per una presidenza ad interim, ma l'AD preferisce proseguire come dirigente senza modifiche aggiuntive.