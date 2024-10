Tra le pagine dell'edizione odierna di Tuttosport c'è spazio anche per un approfondimento sull'impatto di Oaktree all'Inter, dove sta proseguendo un lavoro di ordinamento dei conti che aveva già iniziato dal maggio 2021, quando finanziò 275 milioni di euro alla famiglia Zhang. Da quel momento in poi il club nerazzurro ha migliorato sensibilmente il proprio bilancio, passato da un rosso di 245 milioni nell’esercizio 2020-21, al -140 del 2021-22, fino ad arrivare al -85 del 2022-23 e al -36 nel 2023-24, chiuso il 30 giugno scorso e che verrà ratificato nell’assemblea degli azionisti in programma lunedì pomeriggio.

L’obiettivo del fondo californiano è di arrivare al pareggio nel bilancio 2024-25, "missione tutt’altro che impossibile pensando ai ricavi che il club riuscirà a incassare dai vari sponsor (aumentati), dalla Uefa per il percorso nella nuova Champions e dalla Fifa se il Mondiale per club in programma nel giugno 2025 andrà in porto", scrive TS. Nella strategia di Oaktree è centrale anche il progetto sul nuovo stadio che potrà aumentare gli introiti del club.

ACQUISTA QUI I PRODOTTI UFFICIALI INTER!