Tuttosport torna oggi sul nodo del prestito da restituire a Oaktree da parte della proprietà nerazzurra. Viene riportata l'ipotesi, avanzata ieri dal Sole 24 Ore, del riscadenziamento dello stesso, non rifinanziando la cifra (che vorrebbe dire ottenerne una nuova) ma spostando semplicemente la data della scadenza.

La somma finale diventerebbe più alta per l'aumento del tasso d'interesse ma con una gestione economica migliore ma ora le prospettive economiche future sembrano migliori. Nel 2022/23 sono arrivati 100 milioni solo di premi Uefa, altri 80 dal botteghino tra campionato e Coppe. Quest'anno ce ne sono già 63 solo dalla Champions e altro ancora arriverà tra posizione in classifica in A, la prossima Champions, il Mondiale per Club che da solo vale 60 millioni. Per questo Zhang vorrebbe spostare avanti la scadenza, contando anche sul fatto che oltre 100 milioni dei 275 prestati da Oaktree non sono stati toccati.

Rimangono comunque aperte le altre ipotesi: l'addio di Suning col passaggio delle quote a Oaktree, per esempio, mentre le tempistiche rendono più complicato pensare alla cessione diretta da parte dei cinesi a un altro soggetto.