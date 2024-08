Lautaro Martinez continua a svolgere lavoro differenziato ad Appiano Gentile. Le certezze sulla sua presenza contro l'Atalanta sono zero, come riporta Tuttosport. Inoltre l'attaccante ha cominciato a lavorare più tardi rispetto agli altri e vista la sua importanza nello scacchiere non si vuole rischiare nulla.

Prima tornerà in gruppo, maggiori saranno le chance di vederlo almeno in panchina, ma va anche considerato che c'è una sosta per le nazionali imminente e che pur facendo parte dei convocati di Scaloni, per l'attaccante ci saranno sicuramente contatti con la federazione sudamericana in modo da trovare una soluzione congiunta. All'Inter, ovviamente, preferirebbero vedere l'attaccante lavorare ad Appiano nelle prossime due settimane.