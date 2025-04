Quella di oggi sarà una partita importante per Davide Frattesi, oggi titolare con l'Inter per rimpiazzare lo squalificato Mkhitaryan contro la Roma, club che l'ha messo nel mirino per la prossima stagione. L'ex Sassuolo nella passata stagione è stato l'uomo in più dalla panchina, ma quest'anno si aspettava più spazio e fra fine dicembre e inizio gennaio aveva manifestato un leggero mal di pancia, con l’agente Riso che aveva provato a capire i margini di un possibile trasferimento con il club nerazzurro. "Alla Roma, dove Davide sarebbe andato di corsa, ma anche al Napoli, dove Antonio Conte avrebbe fatto carte false per averlo e allungare così le rotazioni del suo centrocampo. L’Inter ha detto no. O meglio: ha fatto un prezzo, molto alto per la Roma (40 milioni), altissimo per la rivale scudetto (più di 60)", ricorda Tuttosport.

Frattesi alla fine è rimasto a Milano e si è rilanciato con i gol contro Lecce, Udinese e soprattutto Bayern Monaco: adesso l'Inter ha bisogno di lui, ma in estate le cose potrebbero cambiare di nuovo. Secondo TS, infatti, la Roma lo richiederà (magari inserendo il riscatto di Zalewski nell'affare) e il Napoli potrebbe fare lo stesso il Napoli in caso di permanenza di Conte, "magari con quel Raspadori che intriga a Milano come moneta di scambio".

