L'avventura all'Inter di Simone Inzaghi si chiuderà, nella migliore delle ipotesi, dopo la finale di Champions League. "Tutti sanno - scrive Tuttosport - L'unico imbarazzo lo porterebbe la conquista della Champions e, in quel caso, in molti dovrebbero cospargersi il capo di cenere all’Inter. In primis Steven Zhang che mai è andato al di là dei complimenti di rito fatti all’allenatore dopo ogni euro-qualificazione, badando bene di non trattare temi più spinosi, legati alla conferma di Inzaghi anche per la prossima stagione".

Al momento, infatti, il rinnovo di contratto non è all'ordine del giorno. Marotta non ha mai cominciato una stagione con un tecnico in scadenza e Inzaghi pensa di meritarsi un rinnovo per quanto fatto in questi due anni. Ma il club vuole "voltare pagina". "Cerca un allenatore che possa alimentare il “player trading” e che conosca il nostro calcio anche perché Marotta - visto quanto fatto Inzaghi negli ultimi due anni - cammina sul cornicione", si legge ancora sul quotidiano.

Se però, come detto, Inzaghi dovesse arrivare in fondo in Europa servirebbe un grande nome per giustificare il taglio. Pochettino era il primo della lista ma ha scelto il Chelsea, mentre De Zerbi e Conceiçao andrebbero presi pagando delle clausole, "cifre non da Inter". Thiago Motta è nel mazzo, ma prima si siederà con Saputo per capire i piani del Bologna e su di lui c'è anche il PSG.