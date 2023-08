Il mercato dell'Inter continua ad essere concentrato sul reparto avanzato. Un nome nuovo viene indicato oggi da Tuttosport. "Ai dirigenti nerazzurri è stato proposto anche Petagna, in uscita dal Monza: il centravanti non è una prima scelta, ma potrebbe rivelarsi una soluzione low-cost per consegnare a Inzaghi l’ariete che manca in rosa. Una quarta punta al posto di Correa o addirittura in aggiunta. Si vedrà, anche perché, come detto, l’Inter ora deve trovare l’erede di Lukaku".

La prima scelta resta Balogun, che "spinge per l’Inter e non pare interessato a Monaco e Lens, ma il possibile imminente domino delle punte in Europa potrebbe cambiare tutti gli scenari. In questo giro potrebbe entrare anche Taremi del Porto, individuato dal Tottenham come eventuale sostituto di Kane, ma pure lui sul taccuino nerazzurro come piano alternativo - economicamente parlando - a Balogun. Impossibile pensare di prendere entrambi".

Il nome di Sanchez è invece spendibile solo in aggiunta alla nuova punta che arriverà, quindi in sostituzione di Correa.